Zu den neuen Maßnahmen gehört die Entfernung von Glas hinter den Mannschaftsbänken in den Arenen, um eine bessere Luftzirkulation zu schaffen. Die Klubs wurden zudem aufgefordert, tragbare Luftreiniger hinter den Bänken zu installieren.

Die NHL teilte außerdem mit, dass Spieler und Staff nicht früher als eine Stunde und 45 Minuten vor Bully in die Arenen dürfen, ausgenommen sind Behandlungen von Verletzungen. In den Kabinen müssen die Spieler mindestens einen Abstand von sechs Fuß (1,82 Meter) zwischen ihrem Platz und Teamkollegen einhalten. Alle Team-Meetings an Spieltagen und spielfreien Tagen werden virtuell durchgeführt.