Torhüter Dennis Endras (36) muss wegen einer Beinverletzung voraussichtlich fünf Wochen pausieren.

Endras verletzte sich in der Partie bei den Straubing Tigers am vergangenen Freitag (2:4). Erst am Mittwoch hatten die Mannheimer bekanntgegeben, dass Stürmer Ruslan Ischakow wegen einer Fußblessur aus dem Auftaktspiel bis zu vier Wochen ausfällt.

Eishockey Kölner Haie verpflichten US-Verteidiger Sieloff - Roach und Bires erhalten Vertrag VOR EINEM TAG

"Zwei längerfristige Ausfälle in einer Partie ? das ist äußerst unglücklich für uns", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara: "Dennis' Ausfall wiegt definitiv schwer, schließlich gibt er seinen Vorderleuten durch seine Erfahrung, Abgeklärtheit und Ruhe die nötige Sicherheit."

Eishockey SID-Kalenderblatt am 7. September: Eishockey-Nationalspieler Dietrich stirbt bei Flugzeugabsturz VOR EINEM TAG