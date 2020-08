Nationalspieler Kammerer bleibt bei der DEG

Eishockey-Nationalstürmer Maximilian Kammerer bleibt der Düsseldorfer EG treu. Der 23-Jährige unterschrieb beim achtmaligen deutschen Meister nach komplizierten Verhandlungen einen Vertrag für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In vier Profi-Jahren in Düsseldorf hat Kammerer in 176 Liga-Spielen 37 Tore erzielt und 55 weitere vorbereitet....

