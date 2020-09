Das Team des verletzten deutschen Torhüters Philipp Grubauer setzte sich in Spiel sechs der Best-of-Seven-Serie in Edmonton gegen die Dallas Stars mit 4:1 durch und glich im Viertelfinale zum 3:3 aus. Nach der Abwehr des zweiten Matchballs der Texaner hat Colorado damit am Freitag selbst die Chance zum Einzug ins Halbfinale.