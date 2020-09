"Er hat ein paar großartige Paraden zum richtigen Zeitpunkt gezeigt", lobte Trainer Rick Bowness den 34-Jährigen, der den verletzten Stammtorwart Ben Bishop in den Play-offs bislang hervorragend ersetzte. Joel Hanley (6.), Jamie Oleksiak (33.), Joel Kiviranta (40.) und Jason Dickinson (59.) erzielten die Treffer für Dallas. Im Lightning-Tor ließ Chudobins Landsmann Andrej Wassilewskij drei von 19 Schüssen passieren.

Eishockey: DEL2 beginnt am 6. November

Spiel zwei wird in der Nacht von Montag auf Dienstag (2.00 MESZ) in der "Blase" in Edmonton ausgetragen. Zum Titelgewinn sind vier Siege notwendig.