Die Chicago Blackhawks aus der nordamerikanischen Profiliga beriefen den 19 Jahre alten Angreifer am Mittwoch in ihren sogenannten Taxi Squad. Der früherer Berliner trainiert damit wieder mit dem NHL-Team und darf auch in der Liga eingesetzt werden.

Die Blackhawks hatten Reichel im Draft 2020 an Position 17 ausgewählt. Im Sommer unterschrieb er seinen NHL-Vertrag beim früheren Stanley-Cup-Sieger, kurz vor dem Saisonstart wurde er aber zu den Rockford IceHogs in die American Hockey League geschickt. Dort machte Reichel auf sich aufmerksam, avancierte mit 20 Torbeteiligungen in 20 Spielen zum Topscorer seiner Mannschaft.

Ad

"Er hat in Rockford gut gespielt. Wir planen schon morgen mit ihm, andererseits haben wir mit diesem Jungen einen Plan und den möchten wir nicht zunichte machen. Man hat schon oft genug gesehen, dass junge Spieler zu früh hochgeholt wurden", sagte Chicagos Cheftrainer Derek King. Reichels Spiel ohne Puck habe "sich verbessert, unabhängig davon wie viel er punktet. Sein Stellungsspiel ist recht gut geworden", befand King.

Eishockey DEL: Berlin gegen München erneut verlegt VOR 5 STUNDEN

Der gebürtige Nürnberger Reichel wurde kürzlich zum AHL-Spieler der Woche ernannt, nachdem er es bei zwei Siegen von Rockford auf sechs Punkte (je drei Tore und Assists) gebracht hatte.

Blackhawks-Star Patrick Kane lobte den Youngster nach dem Training am Mittwoch: "Er hat die Fähigkeit, in der Mitte viel Tempo aufzunehmen, er kann Spielzüge kreieren. Er möchte seine Chance nutzen, hier zu spielen, und es kann ein Schlüssel für eine Partie sein, wenn ein junger Spieler die Gelegenheit bekommt und sie am Schopfe packen möchte."

Eishockey Eishockey: DEL erlaubt Ligaspiele während Olympia VOR 12 STUNDEN