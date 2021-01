Draisaitl träumt in der nordamerikanischen Profiliga vom Gewinn des Stanley Cups, nachdem in der Vorsaison bereits frühzeitig Schluss war. "Natürlich ist es unser Ziel, am Ende ganz oben zu stehen", hatte er zuletzt im SID-Interview gesagt. Deutschlands Sportler des Jahres erhält dabei Unterstützung von seinem Kumpel Kahun, der von den Buffalo Sabres verpflichtet wurde.