Gegen die Toronto Maple Leafs unterlag das Team um den deutschen Nationalspieler mit 3:4. Nach einem frühen 0:2 Rückstand markierte Draisaitl erst den Anschlusstreffer und glich dann zum zwischenzeitlichen 2:2 aus, doch am Ende präsentierte sich Toronto konsequenter.

Draisaitl, in der Vorsaison zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt, traf damit im fünften Spiel nacheinander, doch insgesamt haben die Oilers noch nicht ihre Form gefunden. Nach der sechsten Pleite im neunten Spiel rangieren die Kanadier nur auf Platz fünf im Norden.

Letzter in der North Division bleiben die Ottawa Senators um den deutschen Rookie Tim Stützle. Der Jungstar stand bei der nächsten Pleite gegen die Vancouver Canucks (1:4) aber 15:42 Minuten auf dem Eis. Stützle und Co. haben damit auch die letzte Partie ihrer Drei-Spiele-Serie gegen Vancouver verloren. In der Nacht zu Montag kommt es dann zum Duell Draisaitl gegen Stützle.