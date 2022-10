Die Kanadier feierten im umkämpften Gastspiel bei den St. Louis Blues mit einem 3:1 den dritten Sieg in den vergangenen vier Partien. Bei den Blues kam der deutsche Torhüter Thomas Greiss nicht zum Einsatz.

Der deutsche Nationalspieler legte den Treffer zum Endstand von Zach Hyman in der Schlussminute auf und schloss damit zu den Führenden in der Scorerliste auf. Insgesamt gelangen Draisaitl in sieben Saisonspielen bereits zwölf Torbeteiligungen, damit teilt er sich die Spitzenposition mit vier weiteren Profis.

