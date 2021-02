Gegen die Toronto Maple Leafs verlor das Team des deutschen Superstars 0:4 und blieb zum ersten Mal in dieser Saison ohne eigenes Tor.

Die Oilers, die hinter Toronto Platz zwei in der Nord-Division belegen, haben bereits in der kommenden Woche die Chance auf Wiedergutmachung: Am Montag und Mittwoch (jeweils Ortszeit) geht es erneut gegen die Maple Leafs.