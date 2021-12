Die Oilers kassierten durch das 1:4 gegen Minnesota Wild die dritte NHL-Niederlage in Folge. Draisaitl blieb wie schon zuvor beim 1:5 gegen die Los Angeles Kings ohne Scorerpunkt. Draisaitl und Co. scheiterten immer wieder an Minnesotas Goalie Cam Talbot, der mit 38 Paraden überragte. Auch Niko Sturm durfte sich im Wild-Jersey über den siebten Sieg in Folge freuen.

"Wir haben ein paar Fehler gemacht, die teuer waren", sagte Edmontons Trainer Dave Tippett: "Ich glaube, sie haben aus jeder Großchance ein Tor gemacht, während wir aus unseren Möglichkeiten kein Kapital schlagen konnten."

Ad

Auch für die anderen deutschen Profis war an diesem Abend in der nordamerikanischen Profiliga NHL nichts zu holen. Verteidiger Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings 2:5 gegen die Nashville Predators, durfte sich aber immerhin über einen Assists freuen. Thomas Greiss stand nicht im Tor.

Eishockey Unentschieden in Rauma: München wahrt Chance auf CHL-Halbfinale VOR 11 STUNDEN

Stürmer Tim Stützle von den Ottawa Senators bereitete ebenfalls einen Treffer vor, verließ beim 3:5 bei den New York Islanders aber auch als Verlierer das Eis.

DEL Aus Roosters werden "Boosters": Iserlohn wirbt für Corona-Impfung VOR 14 STUNDEN