Nachdem New York in der Serie bereits 3:1 geführt und die ersten beiden Matchbälle vergeben hatte, zeigte sich der viermalige Stanley-Cup-Sieger in der entscheidenden Partie wesentlich kaltschnäuziger. Scott Mayfield (10.), Andy Greene (14.) und Brock Nelson (32.) sorgten schon vor dem Schlussdrittel für einen beruhigenden Vorsprung. Anthony Beauvillier (54.) traf ins leere Tor zum Endstand.