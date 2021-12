Am Dienstag musste die Partie zwischen den Carolina Hurricanes und Minnesota Wild abgesagt werden, nachdem vier weitere Spieler der "Canes" ins Corona-Protokoll aufgenommen worden waren.

Zuvor waren bereits die Spiele der Calgary Flames bis Ende der Woche ausgesetzt worden, nachdem es im Zusammenhang mit der Partie gegen die Boston Bruins am Samstag mehrere Coronafälle unter den Spielern gegeben hatte. Am Dienstag wurden auch die Bruins-Profis Brad Marchand und Craig Smith ins COVID-Protokoll aufgenommen, Bostons kommende Spiele geraten damit ebenfalls in Gefahr.

Da auch andere Teams wie die New York Islanders (Mathew Barzal) und Colorado Avalanche (Devon Toews) am Dienstag im Zusammenhang mit Corona auf die Ausfall-Liste gerieten, droht weiteren Begegnungen die Absetzung. Mit zunehmenden Spielausfällen könnte der enge Terminkalender nicht mehr haltbar sein und womöglich sogar die Spielpause während Olympia in Peking infrage gestellt werden.

