Das Team kassierte ohne seine deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl in Spiel vier der Best-of-Seven-Serie gegen Tampa Bay Lightning durch ein 1:4 die dritte Niederlage. Tampa hat somit drei Matchbälle zum Finaleinzug, den ersten am kommenden Dienstag.

Brock Nelson hatte die Islanders in der zwölften Minute in Führung gebracht, doch Blake Coleman und Ondrej Palat noch in der gleichen Minute sowie Brayden Point (44.) und Pat Maroon (58.) drehten die Partie.