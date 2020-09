Jordan Eberle (93.) schoss New York in der zweiten Overtime zum Sieg. Davor hatte Ryan Pulock (16.) die Islanders in Führung gebracht, ehe Victor Hedman (25.) ausglich. Die sechste Partie findet in der Nacht zum Freitag (2.00 Uhr) statt. Im Finale um den Stanley Cup warten auf den Gewinner der Serie die Dallas Stars, die sich in der Vorschlussrunde gegen die Vegas Golden Knights durchgesetzt hatten.