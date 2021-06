Angeführt von Doppelpacker Brock Nelson gewannen die Isles Spiel sechs gegen die Boston Bruins mit 6:2 und entschieden die Best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich. Im Halbfinale bekommt es der viermalige Stanley-Cup-Sieger mit Titelverteidiger Tampa Bay Lightning zu tun, der sich gegen die Carolina Hurricanes durchgesetzt hatte.

Im letzten Viertelfinale kämpft Nationaltorhüter Philipp Grubauer mit den Colorado Avalanche noch um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Der Rosenheimer und die Avs liegen in der Serie gegen die Vegas Golden Knights 2:3 zurück. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3.00 Uhr/MESZ) benötigt Colorado in der Spielermetropole Las Vegas einen Sieg, um das Entscheidungsspiel zu erzwingen.

