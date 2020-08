NHL: Kühnhackl und Greiss vor Achtelfinal-Einzug mit New York

Tom Kühnhackl (r.) und New York brauchen noch einen Sieg

Die Eishockey Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss stehen mit den New York Islanders beim Finalturnier der nordamerikanischen Profiliga NHL kurz vor dem Einzug in die Play-Offs. In der Qualifikationsrunde gewannen die Islanders auch das zweite Spiel gegen die Florida Panthers in Toronto mit 4:2 und brauchen nach dem 2:1-Erfolg vom vergangenen Samstag nur noch einen Sieg zum Einzug...

In der Qualifikationsrunde gewannen die Islanders auch das zweite Spiel gegen die Florida Panthers in Toronto mit 4:2 und brauchen nach dem 2:1-Erfolg vom vergangenen Samstag nur noch einen Sieg zum Einzug ins Achtelfinale.

Zweimal musste New York einen Rückstand verkraften. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 im zweiten Drittel legte Kühnhackl noch vor, ehe die Panthers im Gegenzug ihre Führung wiederherstellten. Noch im selben Abschnitt drehten die Islanders das Spiel und ließen im letzten Drittel dann nichts mehr zu. Greiss kam bei dem Sieg nicht zum Einsatz. Das dritte Aufeinandertreffen steht bereits am Mittwoch (18.00 Uhr MESZ) an.

Eishockey Seider kehrt auf Leihbasis von Detroit nach Mannheim zurück VOR 10 STUNDEN

Die Nashville Predators setzten sich gegen die Arizona Coyotes mit 4:2 durch. Nach der 3:4-Niederlage im ersten Spiel gelang den Predators nun der Ausgleich in der Best-of-five-Serie, der deutsche Nationalspieler Korbinian Holzer stand dabei nicht in Nashvilles Aufgebot.

Eishockey Eishockey: Saisonstart in der DEL am 13. November VOR 12 STUNDEN