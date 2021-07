Die Kanadier gewannen das vierte Spiel der Finalserie der Eishockey-Profiliga NHL gegen den Meister mit 3:2 nach Verlängerung und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3.

Josh Anderson hielt die Träume des Rekordmeisters mit einem spektakulären Treffer im Fallen nach 3:57 Minuten in der Overtime am Leben. Zuvor hatte Tampa ein vierminütiges Powerplay vor 3500 Zuschauern ungenutzt gelassen. Anderson (16.) und Alexander Romanow (49.) hatten die Canadiens in Führung gebracht, doch Barclay Goodrow (38.) und Pat Maroon (54.) gelang zweimal der Ausgleich.

Am Mittwochabend (Ortszeit) hat das Team aus Florida in der heimischen Amalie Arena in Tampa die nächste Gelegenheit, den zweiten Stanley-Cup-Triumph in Folge zu feiern.

