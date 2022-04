Nach dem 0:4 am Samstag bei den New York Rangers war für die Red Wings auch beim 1:6 im Heimspiel am Sonntag gegen das Topteam der Florida Panthers nichts zu holen.

Detroit ist bereits aus dem Play-off-Rennen und wird damit zum sechsten Mal in Folge die K.o.-Runde verpassen. Zuvor hatte das Traditionsteam von 1991 bis 2015 stets die Play-offs erreicht. Florida hat als bestes Team der Eastern Conference sein Play-off-Ticket bereits sicher.

Ad

Eishockey NHL-Ikone Bossy an Lungenkrebs gestorben VOR 11 STUNDEN

Eishockey DEL: Nürnberg verlängert mit Mebus VOR 11 STUNDEN