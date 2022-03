Das 1:3 bei den Calgary Flames bedeutete für die Kanadier die dritte Pleite in Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Für die Oilers, Vierter der Pacific Division, war es ein weiterer Rückschlag im Kampf um die Play-off-Teilnahme. Draisaitl konnte in 24 Minuten Eiszeit keine Akzente setzen.

