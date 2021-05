Publiziert 15/05/2021 Am 22:07 GMT

Gegen die Vancouver Canucks verloren die Oilers mit 1:4. Draisaitl gelang ein Assist, es war sein 84. Scorerpunkt.

Teamkollege Connor McDavid verbuchte ebenfalls eine Torbeteiligung und kommt nun auf 105 Punkte, damit hat sich der 24-Jährige die Art-Ross-Trophäe für den besten Scorer zum dritten Mal in seiner Karriere gesichert.

In den Play-offs geht es für Edmonton gegen die Winnipeg Jets. Das erste Spiel der Best-of-seven-Serie steht am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Programm. Die Erstrunden-Serie zwischen den Washington Capitals und den Boston Bruins beginnt hingegen bereits in der Nacht zum Sonntag.

