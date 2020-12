Der 2,06 m große Verteidiger Chara, der im März 44 wird, ist der älteste aktive Spieler der Liga. Die am 13. Januar beginnende Saison wird Charas 23. in der NHL werden. Mit 1553 Spielen belegt er Platz 15 in der Liste der meisten Einsätze in der besten Eishockey-Liga der Welt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die neue Saison auf 56 Vorrundenspiele verkürzt.