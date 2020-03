NHL prüft Maßnahmen wegen Coronavirus

Das gab die Eishockey-Liga in der Nacht bekannt. "Die NHL setzt ihre Beratungen mit Experten fort und prüft alle Optionen", heißt es in der Mitteilung: "Wir erwarten, am Donnerstag weitere Informationen bekannt geben zu können".

Zuvor hatten sowohl die San Jose Sharks als auch die Columbus Blue Jackets angekündigt, ihre Heimspiele vor leeren Rängen auszutragen.