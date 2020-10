"Wir hoffen, dass es eine komplette Saison geben wird und Fans in den Arenen sind", sagte Commissioner Gary Bettman, "dafür müssen aber viele Dinge passieren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen." Zunächst war der 1. Dezember als Starttermin angepeilt worden, jetzt geht es wohl am 1. Januar 2021 los.

Die NHL hatte die vergangene Saison am 12. März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen. Am 1. August war es in Toronto und Edmonton weitergegangen. Die Tampa Bay Lightning holten am 28. September im sechsten Finalspiel gegen die Dallas Stars den Stanley Cup.