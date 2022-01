Beim 4:5 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars legte der 20-Jährige das zwischenzeitliche 4:3 im letzten Drittel durch Tyler Bertuzzi (54.) auf.

Für Seider war es der bereits 23. Assist in der laufenden Saison, damit ist er in dieser Statistik der erfolgreichste Rookie der Liga. Insgesamt steht er bei 26 Scorerpunkten. Detroit hatte zuletzt zweimal in Folge gewonnen. Nico Sturm feierte derweil mit Minnesota Wild einen überzeugenden Sieg. Gegen die Chicago Blackhawks gewann Minnesota 5:1, Sturm blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer verfolgte das deftige 0:5 seiner Seattle Kraken gegen Ex-Meister St. Louis Blues von der Bank aus. Im Tor der neuen Franchise erhielt diesmal Joey Daccord den Vorzug, Grubauer hatte bei den vergangenen beiden Spielen, die Seattle jeweils gewann, gute Leistungen gezeigt.

