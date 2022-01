Beim 1:5 gegen die Boston Bruins waren die Red Wings zunächst durch Tyler Bertuzzi in Führung gegangen, verloren dann jedoch zum ersten Mal in dieser Saison ein zweites Heimspiel nacheinander. Seider stand fast 23 Minuten auf dem Eis, trat aber nicht entscheidend in Erscheinung.

Mannschaft der Stunde in der NHL bleiben die Pittsburgh Penguins. Nach einer zweiwöchigen Corona-Pause gelang ihnen mit einem 8:5 gegen die San Jose Sharks bereits ihr achter Sieg nacheinander. Evan Rodrigues und Bryan Rust erzielten dabei jeweils drei Treffer.

