Die Stars der Play-off-Teilnehmer riefen nach den landesweit mit Entsetzen aufgenommenen Schüssen auf Jacob Blake in Wisconsin vor den Spielen in der Nacht zum Sonntag per Video zur Teilnahme an "etwas auf, das viel größer ist als nur Eishockey: gesellschaftlicher Wandel".

Die deutschen Profis Tom Kühnhackl (Sturm) und Thomas Greiss (Tor) kamen dem Play-off-Halbfinale danach einen Schritt näher, ohne selbst auf dem Eis zu stehen. Ihre New York Islanders besiegten die Philadelphia Flyers in Toronto mit 3:1 und liegen in der Best-of-seven-Serie 2:1 vorne. Auf Halbfinalkurs sind zudem Tampa Bay Lightning (3:1 in der Serie gegen die Boston Bruins) und die Vegas Golden Knights (2:1 in der Serie gegen die Vancouver Canucks).