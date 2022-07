Oktober austragen. Dann kommt es zur Neuauflage des diesjährigen Finals in der Eastern Conference zwischen Tampa Bay Lightning und den New York Rangers. Am selben Tag treffen die Vegas Golden Knights auf die Los Angeles Kings.

Der Stanley-Cup-Champion Colorado Avalanche steigt erst am 12. Oktober in die kommende Spielzeit ein, das Team um den deutschen Center Nico Sturm trifft in der ersten von 82 Partien zu Hause auf die Chicago Blackhawks. Traditionell eröffnet normalerweise der Titelverteidiger die Saison, doch die Ball Arena ist am 11. Oktober mit einem Konzert belegt.

Der offizielle Startschuss der neuen Saison fällt in diesem Jahr ohnehin im tschechischen Prag. Schon zuvor hatte die NHL festgelegt, dass sich in der tschechischen Hauptstadt die Nashville Predators und die San Jose Sharks am 7. und 8. Oktober gegenüber stehen. Die beiden Duelle werden die ersten NHL-Spiele in Europa seit 2019 sein. Im finnischen Tampere sind zudem zwei Partien zwischen der Avalanche und den Columbus Blue Jackets am 4. und 5. November geplant.

