Mit Colorado Avalanche gewann der 27-Jährige gegen die Nashville Predators mit 2:1 nach Verlängerung, damit führt das zweitbeste Team der Hauptrunde in der Best-of-seven-Serie mit 2:0. Die nächsten beiden Duelle finden am Samstag und Montag in Nashville statt.

Dem Kanadier Cale Makar gelang in der Overtime nach 8:31 Minuten der Siegtreffer, Sturm glänzte dabei als Vorlagengeber. Der gebürtige Augsburger erhielt insgesamt 9:43 Minuten Eiszeit.

In den anderen drei Play-off-Duellen vom Donnerstagabend gab es in der Serie jeweils den 1:1-Ausgleich. Die New York Rangers bezwangen die Pittsburgh Penguins mit 5:2, die Dallas Stars gewannen mit 2:0 gegen die Calgary Flames. Dazu egalisierten die Florida Panthers durch ein 5:1 gegen die Washington Capitals die Serie.

