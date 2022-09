"Jede Mannschaft sagt vorher, sie will den Stanley Cup gewinnen. Wir müssen versuchen, die Play-offs zu erreichen. Das ist realistisch. Ich glaube, dass wir viel besser sein werden, als wir von den Experten eingeschätzt werden", sagte der Stanley-Cup-Sieger in einer Medienrunde.

Der 27-Jährige hatte in der vergangenen Saison mit Colorado Avalanche die Meisterschaft gewonnen und war danach zum Außenseiter nach San Jose gewechselt. Für die neue Aufgabe hat der Augsburger klare Ansprüche an sich selbst. "Ich gehe jetzt in mein viertes Jahr im Profi-Eishockey. Von daher will ich da schon den nächsten Schritt machen, was eine Leadership-Rolle angeht", so Sturm, den es zum Anfang der kommenden Woche in die Heimat verschlägt.

Bei den Eisbären Berlin absolvieren die Sharks am Dienstag (20.00 Uhr) ihren finalen Test vor dem NHL-Saisonstart am 7. Oktober gegen die Nashville Predators in Prag. "Weil das unser letzter Test vor dem Saisonstart ist, gehe ich mal davon aus, dass wir so spielen werden, wie wir das zum Saisonstart erwarten", so Sturm: "In allererster Linie fliegen wir nach Europa, um unsere ersten zwei Saisonspiele zu gewinnen und nicht um Touri-Aktivitäten zu machen."

