Der 26-Jährige fälschte einen strammen Schuss des Schweden Jonas Brodin im ersten Drittel entscheidend ab und sorgte im Powerplay für die zwischenzeitliche 2:1-Führung.

Dass sich Minnesota am Ende über den 20. Sieg im 32. Saisonspiel freuen konnte, lag dann vor allem am finnischen Goalie Kaapo Kahkonen, der insgesamt 36 Schüsse abwehrte. Die Wild belegen in der Central Division der NHL aktuell Rang vier.

Ad

Eishockey DEL: Auch Wolfsburg in Isolation VOR 10 STUNDEN

Eishockey DEL: Nürnberg schlägt Augsburg klar VOR 11 STUNDEN