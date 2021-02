SID-Kalenderblatt am 22. Februar: "Miracle on Ice" - Das Wunder von Lake Placid

Im zweiten Freiluftspiel der NHL am Lake Tahoe gewannen die Boston Bruins 7:3 gegen die Philadelphia Flyers. David Pastrnak gelang ein Hattrick für die Bruins. Sein erstes Tor erzielte er noch bei Sonnenschein, bei seinem dritten Treffer war es bereits dunkel. "Das war super, erst in der Sonne und dann in der Dunkelheit zu spielen. Es war eine tolle Erfahrung", sagte Pastrnak.