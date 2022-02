Beim 4:3-Erfolg gegen die Minnesota Wild um Nico Sturm traf der 20-Jährige in der Nacht zum Mittwoch zum zwischenzeitlichen 3:2. Damit hat Stützle schon jetzt so viele Treffer auf dem Konto wie in der gesamten Vorsaison.

Schlechter lief es derweil für Nationaltorwart Philipp Grubauer. Mit den Seattle Kraken verlor der 30-Jährige 2:5 gegen die New York Islanders. Es war bereits die fünfte Niederlage in Folge, Seattle liegt in der Pacific Division klar auf dem letzten Platz.

