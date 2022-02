Bei den New York Islanders unterlag das Team aus Kanada 1:4. Stützle (20), der am Tag zuvor den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielt hatte, blieb ohne Scorerpunkt.

Erst gar nicht zum Einsatz kam Nationaltorwart Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken. Sein Ersatz Chris Driedger konnte die 2:3-Niederlage bei den Boston Bruins nicht verhindern. Seattle und Ottawa gehören mit jeweils nur 14 Siegen zu den schwächsten Teams der Liga.

