Saisonspiel kassiert. Gegen die New Jersey Devils unterlag das Team aus Kanadas Hauptstadt am Samstagabend 1:5. Der 20 Jahre alte Stützle blieb ohne Scorerpunkt, das war ihm in den sieben Spielen zuvor nur einmal passiert.

Für Ottawa, das zuletzt fünfmal in Folge die Play-offs verpasste, war es die neunte Pleite in den jüngsten elf Spielen. 13 Punkte bedeuten gleichauf mit den Columbus Blue Jackets die schlechteste Ausbeute der Eastern Conference.

Ad

Eishockey Eisbären verlieren erneut - Mannheim gewinnt Verfolgerduell VOR EINEM TAG

SID cl dm

Eishockey NHL: Seider trifft bei Sieg im Duell gegen Sturm UPDATE GESTERN UM 06:38 UHR