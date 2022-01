Der 19 Jahre alte Angreifer kam bei seinem ersten Spiel für die Chicago Blackhawks gleich auf 15:55 Minuten Eiszeit, sein Team gewann in der Overtime mit 3:2 gegen die Montreal Canadiens. Reichel blieb zwar ohne Scorerpunkt, gab aber immerhin drei Torschüsse ab. Nach zuvor sechs Niederlagen in Folge hat Chicago nun dreimal gewonnen und konnte sich auf Goalie Marc-Andre Fleury verlassen, der auf 27 Paraden kam.

Überhaupt nicht läuft es hingegen für Nationalspieler Moritz Seider und seine Detroit Red Wings. Beim 0:3 gegen die Winnipeg Jets kassierte das Team die vierte Pleite in Serie. "Es ist frustrierend, denn wir hatten eine Menge Chancen, aber wir haben sie nicht genutzt", sagte Detroit-Kapitän Dylan Larkin: "Wir machen Fortschritte, aber wir müssen einen Weg finden, diese in Ergebnisse umzuwandeln."

Die Blackhawks hatten Reichel im Draft 2020 an Position 17 ausgewählt. Im Sommer unterschrieb der ehemalige Berliner seinen NHL-Vertrag beim früheren Stanley-Cup-Sieger, kurz vor dem Saisonstart wurde er aber zunächst zu den Rockford IceHogs in die American Hockey League geschickt. Dort machte Reichel auf sich aufmerksam, avancierte mit 20 Torbeteiligungen in 20 Spielen zum Topscorer seiner Mannschaft.

