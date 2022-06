Das Team aus Florida hat das fünfte Spiel der Halbfinal-Serie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bei den New York Rangers 3:1 gewonnen und nimmt mit einer 3:2-Führung weiter die dritte Meisterschaft in Serie in den Blick.

Tampa Bay drehte die Partie gegen die Rangers und schaffte knapp zwei Minuten vor dem Ende das 2:1 durch Ondrej Palat, Brandon Hagel machte dann mit einem Treffer ins leere Tor alles klar.

Der Sieger der Eastern Conference Finals trifft in der Finalserie auf Colorado Avalanche mit dem deutschen Nationalspieler Nico Sturm. Colorado hatte die Edmonton Oilers um Stürmer-Star Leon Draisaitl mit 4:0 besiegt.

