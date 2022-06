Das Team aus Florida gewann das sechste Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die New York Rangers 2:1 und entschied die Serie mit 4:2 für sich.

Im Endspiel geht es ab Donnerstag (2.00 Uhr MESZ) gegen Colorado Avalanche mit dem deutschen Angreifer Nico Sturm. Colorado hatte in seinem Halbfinale die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl mit 4:0 geschlagen.

Für Tampa Bay erzielte in der Nacht zu Sonntag Kapitän Steven Stamkos beide Treffer, New York glich durch Frank Vatrano zwischenzeitlich aus. Mittlerweile haben die Lightning elf Play-off-Serien nacheinander gewonnen. Rekordhalter sind die New York Islanders mit 19 (1980 bis 1984).

