Edmonton ist es in dieser Saison noch nicht gelungen, zwei Spiele nacheinander zu gewinnen. Knackpunkt waren diesmal die letzten 20 Minuten, die mit 4:1 an Winnipeg gingen. Draisaitl, der die Oilers am Sonntag im ersten Saisonduell mit den Jets in letzter Sekunde zum Sieg geschossen hatte (4:3), traf im vierten Spiel nacheinander.