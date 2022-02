Das gab NHL-Commissioner Gary Bettman am Freitagabend bekannt. Welche Teams im Rahmen der Global Series in der Bundesrepublik antreten, blieb jedoch genauso offen wie der Termin und in welcher Stadt die Testspiele steigen sollen.

Auch in der Schweiz soll vor der nächsten Spielzeit getestet werden. In Finnland und Tschechien finden zudem reguläre Saisonspiele statt.

Zuletzt hatte die NHL im November 2019 außerhalb Nordamerika Vorbereitungsspiele veranstaltet. Vor zwei Jahren waren unter anderem die geplanten Testspiele in Mannheim wegen der Corona-Pandemie gestrichen worden.

