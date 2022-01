"So richtig habe ich das noch nicht realisiert", sagte der Profi der Philadelphia Flyers, nachdem er am Dienstag (Ortszeit) im Spiel bei den New York Islanders (3:4) den langjährigen Marathon-Mann Doug Jarvis (964) hinter sich gelassen hatte. Seit dem 26. März 2009 verpasste er keinen Einsatz, damals war Barack Obama US-Präsident.

Jarvis, seit Dezember 1986 der Ironman, freute sich für den Nachfolger. "Ich finde das großartig", sagte der 66-Jährige: "Ich wünschte, jeder hätte die Fähigkeit, verletzungsfrei zu spielen. Ich freue mich, dass er eine solche Karriere hinlegen kann."

Im Eishockey geht es hart zur Sache, auch gern überhart. Schmerzen sind Teil des Geschäfts, doch Yandle gehört zu den Profis, die einfach nichts umhaut. Er führt die Liste vor Jarvis und dem noch aktiven Phil Kessel (914) an. Läuft alles normal, knackt der 35-jährige Amerikaner die magische 1000 am 22. April in Montreal.

Die Statistik zu seiner Serie ist atemberaubend. Er war gerade mal 22, als sie vor 4689 Tagen begann, stand seitdem für 25.091 Shifts auf dem Eis und kam auf 20.877 Minuten und fünf Sekunden Einsatzzeit. Aus 2186 Schüssen machte Yandle 93 Tore.

Der gebürtige Bostoner hat insgesamt 1075 Hauptrundenspiele absolviert, hinzu kommen 58 Play-off-Partien. Seit seinem Debüt in der Saison 2006/07 spielte er für die Phoenix bzw. Arizona Coyotes, die New York Rangers, die Florida Panthers und die Flyers.

Dort hat Yandle, mal abgesehen vom Rekord, wenig zu lachen. In New York setzte es für Philadelphia die 13. Pleite in Serie, von den Play-offs kann das Team des "Unkaputtbaren" nur noch träumen.

Dass er damals trotz des Gesichtstreffers nicht pausierte, ist für Yandle keine große Sache. "Einige Tage später habe ich mit Bobby Orr (Bostoner NHL-Legende, d. Red.) gesprochen und er sagte: Dein Mund ist auch ganz schön weit weg von den Beinen, die du zum Schlittschuhlaufen brauchst."

