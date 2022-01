"Ich habe versucht, meine Routine beizubehalten und nicht über das Spiel nachzudenken", so Yandle weiter.

Beim 1:3 gegen die Dallas Stars egalisierte Eisenmann Yandle die Marke von Jarvis, der seit Dezember 1986 alleine an der Spitze gestanden hatte. Am Dienstag kann Yandle im Spiel bei den New York Islanders den heute 66-Jährigen hinter sich lassen.

Yandle hat 1074 Hauptrundenspiele absolviert, hinzu kommen 58 Play-off-Partien. Der 35-Jährige hat in seiner NHL-Karriere seit der Saison 2006/07 für die Arizona Coyotes, die New York Rangers, die Florida Panthers und die Flyers gespielt.

Abgesehen vom Rekord gab es nichts zu feiern. Mit Philadelphia kassierte Yandle am Montag (Ortszeit) die zwölfte Pleite in Serie.

(SID)

