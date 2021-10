Quenneville (63) hatte während seiner Zeit als Cheftrainer in Chicago dreimal den Stanley Cup (2010, 2013, 2015) gewonnen. Seinem Rücktritt am Donnerstag (Ortszeit) war ein Gespräch mit NHL-Commissioner Gary Bettman vorausgegangen. Alle Beteiligten seien sich laut eines NHL-Statements einig gewesen, dass es "nicht länger angemessen ist, dass er als Floridas Cheftrainer arbeitet".

Aufgrund des Vorfalls war am Dienstag bereits Blackhawks-Präsident Stan Bowman zurückgetreten. Zudem wurde der Klub aus der "Windy City" mit einer Geldstrafe von zwei Millionen Dollar belegt.

"Ich bewundere Kyle Beach für seinen Mut, sich zu melden. Ich bin entsetzt darüber, dass er bei seiner ersten Klage und in den elf Jahren danach so schlecht unterstützt wurde, und bedauere alles, was er durchgemacht hat", wurde NHL-Boss Bettman in einem Statement zitiert.

Als Interimscoach übernimmt Andrew Brunette die Panthers, die in dieser Saison nach sieben Spielen noch ungeschlagen sind.

(SID)

