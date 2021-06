Publiziert 04/06/2021 Am 11:51 GMT | Update 04/06/2021 Am 11:51 GMT

"Das ist nicht auszuhalten. Mein Puls ist höher, als wenn ich mitspielen würde", sagte der Fahnenträger von 2018 auf einem Video, das er bei Instagram einstellte.

"Jetzt gibt's auch noch Shootout, ich kann nicht mehr, Wahnsinn", sagte der langjährige Nationalspieler, der 2010 bei der Heim-WM ebenfalls die Runde der letzten Vier erreicht hatte. Als Marcel Noebels zum entscheidenden Penalty anlief, feuerte ihn Ehrhoff vor dem Fernseher in Krefeld an: "Komm Noebi, komm Noebi." Dann brach er in lauten Jubel aus: "Was für ein Tor."

Ehrhoff hatte kurz nach der Silber-Sensation von Pyeongchang seine Karriere beendet - nach 118 Länderspielen, sieben WM- und vier Olympia-Turnieren. In der NHL hatte der Verteidiger 862 Partien bestritten.

