Nico Sturm hält NHL-Play-offs im Juli für denkbar

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm von Minnesota Wild hält es für denkbar, dass die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL als "Geisterspiele" durchgeführt werden könnten. "In der NHL glaube ich, dass im Juli vielleicht die Play-offs noch gespielt werden. Vielleicht ohne Fans. Das könnte ich mir vorstellen", sagte der 24-Jährige im Podcast "Die EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1"....

Sturm bestritt in der laufenden Saison sechs Spiele für Minnesota, den überwiegenden Teil der Spielzeit verbrachte er beim Farmteam Iowa Wild in der AHL. "Die Zeit, die ich oben in der NHL verbracht habe, lief gut für mich und ich habe auch super Feedback bekommen", sagte er. Sturms Zukunft ist aber offen. "Mein Vertrag läuft nach der Saison aus. Es ist jetzt auch nicht ganz sicher, wie es weitergeht", erklärte Sturm, der bei den Klubs aufgrund der aktuellen Coronakrise "viel Unsicherheit" verspürt.

Zukünftig will sich Sturm aber auch in der Nationalmannschaft und vor Bundestrainer Toni Söderholm präsentieren. "Ja, Toni Söderholm hat meine Telefonnummer", sagte Sturm, der sich insgeheim auf die WM in der Schweiz gefreut hatte.

"In den letzten Jahren war es mit dem College etwas schwer, weil auch die Abschlussarbeiten immer im Mai waren. Dieses Jahr hatte ich mich eigentlich drauf gefreut, den Weg bis zur WM gehen zu können. Jetzt hat es wegen Corona leider wieder nicht geklappt", sagte Sturm mit Blick auf die Absage des Turniers.

