"Notnagel" Shugg verlässt Eishockey-Vizemeister München

Dies teilte der aktuelle Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Der 28-jährige Shugg wurde im Dezember 2019 im Zuge der Verletztenmisere als "Notnagel" verpflichtet.

Shugg lief bereits in der Saison 2018/19 für den dreimaligen deutschen Meister auf und erzielte in beiden Spielzeiten in insgesamt 73 Hauptrunden- und Play-off-Partien 14 Tore sowie 26 Assists. Der Treffer des Kanadiers gegen die Iserlohn Roosters am 19. Januar dieses Jahres war gleichzeitig sein 100. Scorerpunkt in der DEL.