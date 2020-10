"Auch wenn es uns natürlich lieber wäre, mit Patrick und der gesamten Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt um Punkte in der DEL zu kämpfen, freut es uns für die Fans des ESV Kaufbeuren, dass sie Patrick nach so vielen Jahren noch einmal bei seinem Heimatverein erleben dürfen", sagte Nürnbergs Sportdirektor Andre Dietzsch.

Reimer könne in der 2. Liga "unter Wettkampfbedingungen in den Spielrhythmus" kommen und "sich optimal auf den Saisonstart vorbereiten". Nürnberg versucht nach eigenen Angaben, weitere Profis zeitweise abzugeben. Die DEL-Saison beginnt frühestens in der zweiten Dezemberhälfte. Die DEL2-Klubs bereiten sich aktuell auf die neue Spielzeit vor, die am 6. November beginnen soll.