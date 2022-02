Es ist für die Kanadier der dritte Einsatz in der nordamerikanischen Profiliga während eines "Road-Trips" mit fünf Einsätzen. Das schwierige Duell beginnt um 19.00 Uhr MEZ.

Vor dem Spiel in Raleigh treten die Oilers am Samstag bei den Florida Panthers an. Im Kampf um die Play-offs ist es eng, Edmonton muss weiter punkten. Florida (75 Punkte) steht vor Carolina (74) an der Spitze der Eastern Conference, die Oilers (59) sind im Westen Achter.

