Eishockey

Olympia Peking 2022: Russlands Artur Kayumov muss nach heftige Check gegen Dänemark vom Eis

Der Russische Eishockeyspieler Artur Kayumov verletzt sich nach acht Minuten in der Vorrundenpartie des olympischen Eishockey Turniers zwischen Dänemark und Russland nach einem Check des Dänen Nicholas Jensen. Der 23-Jährige verlässt unter Schmerzen an der Schulter das Eis und verschwindet wenig später in der Kabine

00:00:31, vor 4 Stunden