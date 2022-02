Eishockey

Olympia 2022: Dänemark schlägt Tschechien bei Olympia-Premiere im Eishockey - Die Highlights im Video

Olympia-Neuling Dänemark legt bei den Olympischen Spielen in Peking im Eishockey einen gelungenen Start hin und schlägt Tschechien mit 2:1. Markus Lauridsen und Frans Nielsen treffen für die Dänen, Roman Cervenka kann für Tschechien nur verkürzen. In Gruppe B springen die Skandinavier zunächst an die Tabellenspitze. Die Highlights der Partie im Video.

00:03:27, vor einem Tag